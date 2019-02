Sílvio e Kigi espreitam a estreia

Os reforços Sílvio e Kigi, jogadores que estão há cerca de dois meses a treinarem-se com o plantel do V. Setúbal, podem estrear-se amanhã pelos sadinos no reduto do Nacional. O defesa português e o extremo sul-africano – que só anteontem, dia do fecho da janela de transferências, viram as suas inscrições confirmadas pela Liga – devem, ao que apurámos, integrar a convocatória de Sandro Mendes e viajar hoje com o plantel para a Madeira.

De fora vão ficar ainda o guarda-redes Makaridze e o médio Tiago Castro, reforços de última hora, oriundos do Rio Ave e V. Guimarães, respetivamente, que realizaram ontem de manhã o primeiro treino com os novos companheiros de equipa, no Estádio do Bonfim. Quem também falha o duelo com os insulares, mas por estar castigado, é o médio Rúben Micael. Ao invés, Cascardo, Semedo e Éber Bessa voltam a ser opção após cumprirem um jogo de suspensão frente ao Sporting.

O bom desempenho e resultado (1-1) obtido pelos sadinos frente aos leões, na estreia de Sandro Mendes como treinador, deixou o sucessor de Lito Vidigal mais perto de passar de solução temporária a definitiva. Sinal inequívoco disso foi a presença do presidente Vítor Hugo Valente na primeira fila da conferência de imprensa pós-jogo, mostrando o seu total apoio ao técnico, sentimento partilhado pelos jogadores.