Sílvio: «Há alguns anos que não me sentia tão bem»

Apesar de não competir há mais de oito meses, o defesa Sílvio, que alinhou até maio de 2018 no Sp. Braga B, assinou por época e meia pelo V. Setúbal com um objetivo definido. "Tenho apenas 31 anos. Não sei se as pessoas pensam que tenho muitos mais ou não. Estou bem fisicamente e pronto para relançar a minha carreira", afirmou, admitindo ter sido "difícil estar afastado dos relvados".

O internacional A português está há mês e meio a treinar-se com o plantel sadino e não vê a hora de voltar a competir. "Estou pronto para ajudar o Vitória a atingir os seus objetivos. Tenho-me treinado muito e não me sentia fisicamente tão bem há já alguns anos. Desde que cheguei, conciliei os treinos fora e aqui e sinto-me muito bem. Agora estou à espera de ser opção", sublinhou, considerando Lito Vidigal "um treinador muito competente".

Ao perspetivar o futuro, Sílvio deixa uma garantia aos adeptos. "A única coisa que posso prometer é o profissionalismo que tenho demonstrado em toda a minha carreira. Vou dar 100 por cento e estar aqui de corpo e alma". O lateral não poupou elogios aos novos colegas, mostrando-se otimista. "Encaram os treinos com grande seriedade e essa foi uma das coisas que me motivou a assinar. Trabalham muito e costumam fazer até mais do que os adversários em campo. Tem faltado um bocadinho de sorte, mas isso vai aparecer e vamos voltar aos bons resultados", concluiu o lateral, que se mostrou "cheio de vontade".

Bruno Lage deu ânimo ao Benfica

Pelo Benfica, clube onde fez a formação, Sílvio sagrou-se tricampeão nacional, venceu três Taças da Liga e uma de Portugal. Sobre a luta pelo título em 2018/19, o defesa considera que a entrada de Bruno Lage teve efeitos imediatos nas águias. "A mudança de treinador parece ter dado novo ânimo à equipa, tal como provam as três vitórias seguidas", frisou, considerando que a luta pelo título será feita "a quatro e até à última jornada".