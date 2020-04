Sílvio renova com os sadinos até 2022

O V. Setúbal chegou a acordo com Sílvio para a renovação do contrato do lateral-direito português, que ficará, assim, ligado aos sadinos por mais duas temporadas, ou seja, até junho de 2022. O contrato do jogador, recorde-se, terminava no final do próximo mês de junho.





"Darei sempre tudo pelo sucesso do Vitória, tal como tenho feito até agora. Sempre com o mesmo profissionalismo e a mesma motivação", afirmou o experiente jogador, de 32 anos, em declarações ao site oficial dos sadinos.