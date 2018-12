Sindicato dos Jogadores solidário com Nuno Pinto

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) manifestou esta segunda-feira total solidariedade para com Nuno Pinto, que no domingo anunciou uma interrupção na carreira por estar a lutar contra um linfoma na região inguinal."O SJPF vem pelo presente manifestar total solidariedade para com o seu associado Nuno Pinto, que este domingo deu a conhecer, rodeado dos companheiros de equipa e direção do Vitória de Setúbal, o problema de saúde que o afeta e a batalha que agora enfrentará", refere o organismo em comunicado.A estrutura sindical assegura estar disponível para apoiar Nuno Pinto "em tudo aquilo que precise" e congratula-se com as mensagens de apoio que o jogador tem recebido.No domingo, o Vitória de Setúbal anunciou em conferência de imprensa que o defesa Nuno Pinto está a lutar contra um linfoma e interromperá, por tempo indeterminado, a sua carreira.A notícia da doença do lateral esquerdo, de 32 anos, foi, Vítor Hugo Valente, perante o plantel e cerca de 50 adeptos do clube e amigos do jogador, que fizeram questão de estar ao lado de Nuno Pinto.