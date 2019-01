Sul-africano Kigi reforça ataque do V. Setúbal até 2020

O avançado sul-africano Kigi é reforço do Vitória de Setúbal para a próxima época e meia, anunciou esta quinta-feira o clube sadino na sua página oficial.Já há várias semanas a treinar com a equipa liderada por Lito Vidigal, o jogador, de 21 anos, cujo nome próprio é Kgaogelo Sekgota, é oriundo dos lituanos do FC Stumbras e disse estar ansioso pela estreia no campeonato português."A Liga portuguesa tem maior visibilidade do que a lituana e o Vitória é o clube ideal para mostrar as minhas qualidades. Estou a treinar com a equipa há já algum tempo e sinto-me perfeitamente integrado e pronto a mostrar o meu valor", afirmou.Kigi, que alinha preferencialmente como extremo-esquerdo, mas pode fazer outras posições no ataque, aponta a velocidade e a técnica como as suas principais características. "Sou rápido e tecnicista, mas prefiro que sejam as pessoas a falar das minhas qualidades. Prometo aos adeptos que vou dar o máximo em cada jogo e treino", assegurou o jogador, que é, depois do defesa Sílvio, o segundo reforço de inverno dos sadinos na presente época.Entretanto, o Vitória de Setúbal anunciou também a contratação do defesa Rodrigo Antunes por época e meia para a equipa de sub-23. O jogador, de 20 anos, que fez a sua formação no clube sadino, é oriundo do Moura, do Campeonato de Portugal.