Tiago Castro quer clique no Dragão

Sem vencer há 10 jornadas na Liga NOS (5 derrotas e 5 empates), o V. Setúbal tem no sábado mais uma oportunidade para interromper a série que se prolonga desde 1 de dezembro de 2018. Apesar de o adversário ser o FC Porto, líder e favorito à conquista dos 3 pontos, Tiago Castro, reforço ex-V. Guimarães B, acredita que os sadinos podem surpreender os azuis e brancos. "É nos grandes jogos que as coisas podem acontecer e é aí que pode dar-se o clique", começou por referir.

Questionado sobre a estratégia a colocar em prática no Estádio do Dragão, o médio, que se estreou pelos vitorianos e no escalão principal na jornada anterior (0-0, com o Belenenses), é perentório. "Vamos jogar olhos nos olhos com o adversário. O FC Porto tem muita qualidade, mas a nossa principal arma é querermos ganhar muito mais do que eles. Se isso acontecer, estamos muito mais perto de o conseguir", referiu.

Ainda sobre o facto de o V. Setúbal não vencer há mais de dois meses, Tiago Castro prefere realçar o facto de a equipa não perder desde que o treinador Sandro Mendes substituiu Lito Vidigal no cargo. "É verdade que a equipa não ganha há alguns jogos, mas também não perde há três. Quando não se perde estamos mais perto de ganhar", rematou.