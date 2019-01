Tiago Castro troca Guimarães por Setúbal

Depois do guarda-redes Makaridze, ex-Rio Ave, o Vitória de Setúbal oficializou a aquisição de Tiago Castro, médio ex-Vitória de Guimarães, para as próximas duas épocas e meia, anunciou o clube sadino na sua página oficial.O internacional sub-21 por Portugal, de 23 anos, que passou pelos escalões de formação de Sporting, Sp. Braga e V. Guimarães, confessou estar "entusiasmado" pela sua chegada a Setúbal. "Fiquei muito feliz pelo convite do Vitória, um histórico do nosso futebol. Estou bastante entusiasmado e não vejo a hora de poder dar o meu contributo à equipa. Estou ansioso por começar a trabalhar", disse ao ‘site’ do clube.Tiago Castro está convencido que a sua adaptação ao Vitória de Setúbal será facilitada por conhecer já alguns dos seus novos colegas. "Penso será fácil a minha adaptação porque já conheço alguns jogadores, o Berto, por exemplo, com quem joguei na Seleção Nacional, e também o Artur Jorge e o Nuno Valente", referiu.