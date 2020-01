Tófol Montiel certo no V. Setúbal

Depois do extremo Mirko Antonucci (cedido pelos italianos da Roma) e do guarda-redes Lucas Paes (ex-Louletano), o médio Tófol Montiel é o terceiro reforço do V. Setúbal de janeiro.

O espanhol, de 19 anos, chega ao Bonfim cedido pelos italianos da Fiorentina até ao final da época. Em Florença, Tófol Montiel fez um jogo pela equipa viola (3-1 ao Monza na Taça de Itália).





"Estou encantado por vestir esta camisola", afirmou o novo reforço sadino