Tófol Montiel: «Em Portugal a situação é delicada mas estou bem»

Tófol Montiel, médio espanhol cedido ao V. Setúbal pelos italianos da Fiorentina, revelou numa entrevista no Instagram ao site ViolaNews.com, afeto ao emblema de Florença, a forma como está a viver a quarentena em Portugal devido à pandemia da covid-19. "A situação é delicada, mas estou bem. Estou em casa e sigo as indicações que o clube me envia para melhorar. Faço exercícios em casa porque essa é a única forma que temos de treinar".





O jovem, de 19 anos, que contabiliza três jogos pelos sadinos na Liga NOS, admitiu que o facto de o clube ser treinado por Julio Velázquez [que tinha comandado os italianos da Udinese em 2018/19] foi determinante para rumar a Setúbal. "Precisava de somar minutos em campo e o treinador do Vitória sabia disso e acabou por ser decisivo para a minha escolha".Tófol Montiel, que em Florença fez um jogo pela equipa viola (3-1 ao Monza na Taça de Itália), não escondeu que ambiciona no futuro voltar ao seu clube de origem. "Neste momento espero que tudo corra bem no Vitória e que voltemos a jogar o mais rápido possível. Espero que o meu futuro seja em Florença, certamente que voltar à Fiorentina seria muito bom para mim".Na entrevista, o espanhol revelou ainda qual a posição onde prefere atuar. "Sempre joguei no meio-campo, como o clássico número 10 atrás do atacante, mas no ano passado também joguei mais por fora. Para mim, o importante é estar em contacto com a bola, para que possa também possa ajudar nos lances dos golos".