Trabalho compensa pausa

O plantel do V. Setúbal estará de férias durante o mês de abril, num período de descanso que é válido até ao dia 30. Apesar da pausa, o clube não vai recorrer ao lay-off no futebol profissional e garantiu que irá pagar os compromissos assumidos na totalidade com a equipa. A decisão tomada pela administração representa um grande esforço num período difícil. Por essa razão, entende que, não havendo as mesmas receitas, todos serão afetados e o mal terá de ser partilhado por todos.

Uma das consequências mais evidentes prende-se com a impossibilidade de os jogadores poderem fazer férias em junho, mês em que, se tudo correr como previsto, já estarão a competir. As férias em casa não impedem os atletas de serem seguidos pela equipa técnica e pelo departamento médico de forma a aferir o estado físico e emocional.