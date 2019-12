Treino aberto no Bonfim

Oito dias depois do empate (2-2) com o Benfica, na Taça da Liga, as portas do Estádio do Bonfim voltam hoje a abrir-se aos adeptos do Vitória para assistirem ao primeiro treino pós-férias de Natal. A sessão agendada para as 10 horas marca o início da preparação do duelo de 5 de janeiro em Famalicão, a contar para a 15ª jornada da 1ª Liga. Quem ainda não vai estar hoje às ordens de Julio Velázquez é Berto, avançado que contraiu uma lesão na coxa esquerda na partida com as águias.