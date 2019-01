Três castigados obrigam a mexidas

A uma semana da receção ao Sporting, o treinador do V. Setúbal, Lito Vidigal, começa hoje pela manhã a preparar, no Estádio do Bonfim, a estratégia que a equipa tentará colocar em prática com os leões, com dores de cabeça suplementares. Devido a castigo, são três as baixas nos sadinos, que vão obrigar o técnico a mexer no onze na partida relativa à 19ª jornada da Liga NOS.

Além do defesa Gustavo Cascardo (expulso na ronda anterior, diante do Aves), os médios José Semedo e Éber Bessa, respetivamente, segundo e terceiro jogadores com mais minutos jogados pelo Vitória no campeonato [n.d.r. só o capitão Vasco Fernandes foi mais utilizado], vão falhar a próxima partida por terem completado uma série de cinco cartões amarelos na Vila das Aves.

Para colmatar as ausências no meio-campo, André Pedrosa e Nuno Valente perfilam-se como hipóteses para substituir José Semedo, enquanto Rúben Micael pode desempenhar as funções de médio-ofensivo, normalmente entregues a Éber Bessa. Na posição de lateral-direito, Mano é o substituto provável de Cascardo, mas o reforço Sílvio, assegurado já após a abertura do mercado de transferências, também está na corrida pelo lugar.

O jogador de 31 anos está há quase dois meses a treinar-se com o plantel comandado por Lito Vidigal e, depois de o clube ter entregado na Liga de Clubes as certidões de regularização salarial aos jogadores, pode ser aposta do treinador setubalense no lado direito da defesa.