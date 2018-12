Três pontos como prenda de Natal

Depois da eliminação da Taça de Portugal (derrota, por 0-1, com o Sp. Braga, no prolongamento), os sadinos querem, amanhã, na receção ao Santa Clara, dar uma prenda de Natal aos seus adeptos. Quem o diz é o médio José Semedo, que ontem, acompanhado por Milton Raphael, Costinha, Nuno Valente e Zequinha, visitou a unidade de pediatria do Hospital de São Bernardo, em Setúbal. "Os vitorianos têm sido fantásticos connosco. Merecem-no. Oxalá consigamos os 3 pontos para lhes dar como presente", refere.

Apesar dos três desaires consecutivos – antes do Sp. Braga, o V. Setúbal perdeu com Benfica e Portimonense na 1ª Liga –, José Semedo garante que a equipa está confiante para o duelo com o conjunto açoriano. "Os resultados não têm acompanhado as performances que temos tido. As derrotas que tivemos não nos danificam em nenhum aspeto, pelo contrário, enchem-nos de vontade de querer jogar para dar alegria aos nossos adeptos já no sábado", frisa.

No regresso ao hospital onde nasceu, há 33 anos, o setubalense confessou ser "gratificante" ver a alegria das crianças, que receberam presentes e tiraram fotografias com os jogadores. "O sorriso que vi em todas as crianças foi especial, é algo que não tem preço", assume, mostrando-se disponível para participar em mais iniciativas do género: "Estive muitos anos fora da minha cidade e, depois de vir para o Vitória, sinto uma satisfação enorme em estar presente."

Nuno Pinto

Questionado sobre a situação de Nuno Pinto, Semedo mostra-se otimista. "Tenho a certeza de que vai ficar bom e, logo, logo, estará ao nosso lado a dar-nos força dentro do campo", deseja o médio.