Trio do V. Setúbal inscrito na Liga atua pelos sub-23 e fica fora do jogo com o Sporting

Luís Cortez, André Pedrosa e Marouca, jogadores do V. Setúbal que estão inscritos na Liga de Clubes, foram titulares no jogo desta manhã dos sub-23 entre os sadinos e o Estoril. Numa altura em que as dúvidas em torno do onze que a equipa de Julio Velázquez vai apresentar esta noite com o Sporting (20H30), da 16.ª jornada da Liga NOS, fica claro que nenhum destes três atletas será utilizado por estar a atuar na Liga Revelação.





No caso de Luís Cortez e Marouca são jogadores que estão integrados diariamente nos trabalhos dos sub-23 e só esporadicamente têm marcado presença nas sessões de trabalho da equipa principal que está a braços com uma infeção viral que impede a maioria dos jogadores do plantel de se apresentar em condições na partida de logo com os leões no Bonfim.O caso de André Pedrosa é diferente, uma vez que o médio vem de uma lesão e, devido ao tempo que teve de paragem, trabalha há algum tempo com os sub-23 para recuperar o ritmo de competição.