Triunfo frente aos sub-23

O V. Setúbal venceu a equipa sub-23, por 3-2, num jogo-treino realizado em Palmela. Os golos da vitória da equipa de Sandro Mendes foram apontados por Éber Bessa, Zequinha e Cortez, enquanto para a formação que disputa a Liga Revelação marcaram Rodrigo Antunes e Kamo-Kamo.

Nesta partida, o técnico dos sadinos deixou de fora os jogadores que foram titulares no encontro com o Sp. Braga, na última sexta-feira, que terminou com um triunfo por 1-0 graças a um golo de Hachadi. O reforço Nabil Ghilas, que havia realizado, na véspera, o primeiro treino com os novos companheiros, jogou toda a segunda parte.

Recorde-se que os sadinos continuam a preparar a receção ao Portimonense, marcada para domingo, e, nesse sentido, realizam hoje mais um treino, também em Palmela, a partir das 10 horas.