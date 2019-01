V. Setúbal acusa Paulo Grencho de "inventar uma proposta de compra" para Costinha

O V. Setúbal acusa o diretor desportivo do Chaves e ex-funcionário dos sadinos, Paulo Grencho, de "inventar uma proposta de compra" para o médio Costinha, jogador que está em final de contrato com o Vitória. Em causa está uma notícia veiculada ontem a dar conta de uma alegada proposta de 100 mil euros pela compra do atleta, situação apontada como "uma tentativa descarada de semear a discórdia" na véspera do duelo de hoje, no Bonfim, com o Chaves.

Além de garantirem que a proposta dos flavienses é "completamente inexistente até à data, pelo jogador Costinha", que cessa contrato com o clube em junho, os sadinos negam que não tenham apresentado uma proposta para o médio renovar o vínculo. "No início da época foi manifestada pessoalmente ao próprio jogador essa vontade, que se encontra documentalmente comprovada numa proposta de renovação de contrato por três épocas enviada formalmente pelo Vitória ao empresário do jogador, bem como a contraproposta recebida."

O Vitória, que "nega perentoriamente as notícias de que existe inibição de inscrever jogadores devido a salários em atraso", elogia o plantel liderado pelo técnico Lito Vidigal "pela forma briosa e abnegada com que lutam pela camisola que envergam".