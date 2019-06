V. Setúbal anuncia homologação do Processo Especial de Revitalização

O Vitória de Setúbal, clube da Liga NOS, viu esta sexta-feira ser proferida a homologação do PER (Processo Especial de Revitalização) requerida no passado mês de fevereiro, anunciou o clube na sai página oficial da internet.A administração da SAD, presidida por Vítor Hugo Valente, salienta a importância do momento na vida do clube da sociedade anónima desportiva."Este processo constitui um instrumento essencial para a estabilização financeira prometida pela atual direção aos associados do Vitória, sendo peça-chave na estratégia adotada de reestruturação económica e financeira do clube e respetiva SAD", lê-se na nota emitida.O Vitória de Setúbal considera que "a aprovação e consequente homologação atesta bem a confiança que os credores depositam nesta direção, significando que passam a ser seus parceiros no objetivo comum da sustentabilidade do Vitória".