V. Setúbal começa época sem reforços num lote de 19 jogadores

Sem saber ainda em que escalão de futebol vai competir, o Vitória de Setúbal iniciou esta quinta-feira a preparação da época 2020/21, sem nenhum reforço num lote de 19 jogadores que marcaram presença no Estádio do Bonfim.

O primeiro dia ficou marcado pela realização do rastreio à covid-19 aos jogadores, staff e à equipa técnica liderada por Albert Meyong, treinador residente que orienta a equipa enquanto não é oficializado o novo timoneiro dos sadinos.

A Makaridze, Lucas Paes, João Valido, Josué Duverger, Artur Jorge, João Meira, Sílvio, Semedo, André Sousa, Pedrosa, Nuno Valente, Mathiola, Tiago Castro, Zequinha e Hachadi, jogadores que integravam o plantel principal na época passada, juntaram-se João Tomaz, Amâncio, Kamo Kamo (dos sub-23) e Hugo Neves, jovens dos escalões de formação do clube.

A estes atletas vão juntar-se nos próximos dias os médios brasileiros Leandrinho e Leandro Vilela, que foram devidamente autorizados pelo clube a apresentarem-se mais tarde ao trabalho.

Numa altura de incerteza, em que o Vitória de Setúbal espera que o Tribunal Arbitral de Desporto (TAD) reverta a decisão tomada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) de chumbar o seu licenciamento nas provas profissionais, relegando-o ao Campeonato de Portugal, a construção do plantel tem sido afetada, admitiu em conferência de imprensa o presidente Paulo Gomes.

"Não é fácil fazer uma época como esta. Temos muitas pessoas que estão apalavradas connosco e que contamos para fazerem parte dos quadros do Vitória na próxima época. Estamos a adiar um pouco para que a decisão seja tomada. São situações que envolvem verbas e não posso estar a prejudicar o clube. Temos conversações com o possível treinador do Vitória e com os jogadores que irão construir o plantel. Já falei com os jogadores todos, estão tranquilos e esperam também a decisão o mais rapidamente possível", disse.

Enquanto o caso não conhece um desfecho, o presidente do Vitória de Setúbal explicou a forma como a equipa vai trabalhar nos próximos dias.

"Depois do rastreio de hoje à covid-19, amanhã [sexta-feira] serão realizados os exames médicos. O primeiro treino será na segunda-feira. Vamos arrancar com a nossa equipa técnica residente [Albert Meyong e Diego Silva]. Se tudo decorrer de forma normal, serão poucos treinos até à decisão final. Estes treinos não têm ainda a componente tática, porque estamos a arrancar a época", explicou.