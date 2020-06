Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

V. Setúbal devolve Antonucci à Roma após vídeos do jogador no Tik Tok Julio Velázquez confirmou que o futebolista já não faz parte do plantel devido ao "comportamento dentro e fora de campo"

A carregar o vídeo ... Antonucci 'despachado' pelo V. Setúbal: os vídeos no Tik Tok que foram a gota de água Antonucci 'despachado' pelo V. Setúbal: os vídeos no Tik Tok que foram a gota de água