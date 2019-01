V. Setúbal encaixa 170 mil euros com venda de Costinha ao Chaves

A transferência do médio Costinha, que terminava contrato com o Vitória de Setúbal no final da presente época, para o Desportivo de Chaves (assinou por duas épocas e meia) rendeu aos cofres sadinos 170 mil euros e, além disso, o clube garantiu uma percentagem na mais-valia de uma futura venda, apurouApesar de o Vitória ter manifestado no início de 2017/18 a intenção de renovar o contrato e de ter apresentado posteriormente uma proposta formal ao representante do jogador, ambas as partes não chegaram a um entendimento.O nosso jornal apurou que os valores apresentados pelo emblema setubalense representavam uma melhoria significativa do salário que o médio auferia, colocando-o no topo salarial do plantel o que significava um esforço financeiro relevante.À proposta que tinha em mãos, o empresário de Costinha contrapôs com números mais elevados. Por muito que pretendessem prolongar o vínculo com o atleta, os vitorianos entenderam não aceitar devido à política de redução salarial e custos implementados desde que a administração, presidida por Vítor Hugo Valente, tomou posse em dezembro de 2017.Afastada a hipótese de renovação, Costinha encontrava-se em final de contrato e poderia desde o princípio deste mês assinar contrato com qualquer outro clube para as próximas épocas.Perante este cenário, as negociações com o Chaves – que culminaram com a transferência do médio pelo valor de 170 mil euros – foram iniciadas, diretamente entre os presidentes de sadinos e flavienses, a 9 de Janeiro, três dias depois de os dois clubes se terem defrontado na Liga NOS [0-0 foi o resultado no Estádio do Bonfim].