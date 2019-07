V. Setúbal encerra estágio no Luso com goleada ao Oliveira do Hospital

O Vitória de Setúbal, da Liga NOS, goleou este sábado por 4-0 o Oliveira do Hospital, do Campeonato de Portugal, em jogo de preparação realizado no dia em que encerrou o estágio de pré-época no Luso.





Os golos do encontro, realizado no Centro de Estágios de Luso, no concelho da Mealhada, à porta fechada, foram apontados por Tiago Castro (19 minutos), Berto (37), Éber Bessa (53) e Rodrigo Mathiola (85).