V. Setúbal mantém confiança de jogar no Bonfim

O Vitória de Setúbal está convicto de que vai mesmo realizar os cinco jogos caseiros que lhe faltam até ao final da Liga NOS no Estádio do Bonfim. A confiança foi ao início da tarde reiterada por fonte do clube setubalense, depois de a Direção-Geral da Saúde (DGS) ter hoje indicado que o recinto dos vitorianos precisa de "um conjunto de correções de que terão de ser alvo para que possam ser novamente vistoriados pelas autoridades de saúde".





Record sabe que as correções são de pormenor e estão relacionadas com as sinaléticas e identificação de acessos, alterações que o Vitória considera poder resolver rapidamente. "O relatório indica que as questões de fundo foram aprovadas. Ou seja, acessos e espaços, algo que seria sempre mais difícil de alterar em tempo útil, foram aprovados", explicou a fonte do clube ao nosso jornal.De resto, o presidente Paulo Gomes já ontem tinha manifestado a confiança num desfecho favorável para os sadinos. "Todas as visitas têm dado luz verde ao Bonfim. Tenho quase a certeza que dificilmente o nosso estádio será reprovado", disse o líder do Vitória que, na qualidade de conjunto visitado tem calendarizado jogos com Santa Clara, Rio Ave, Paços de Ferreira, Famalicão e Belenenses SAD.