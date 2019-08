V. Setúbal multado por ter regado mal o relvado ao intervalo

O arranque oficial da temporada 2019/20 já rendeu multas a alguns dos clubes e também já motivou algumas coimas por motivos peculiares. É o caso do V. Setúbal, que foi multado em 2040 euros devido à forma como regou o relvado do Bonfim no duelo com o Moreirense, da 2.ª eliminatória da Taça da Liga.





De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), os sadinos foram multados devido à rega efetuada ao intervalo, por se ter verificado que a mesma "apenas tinha ocorrido um minuto em cada canto e durante três minutos na zona central".Para lá desta punição pesada, o Vitória foi também multado em 164 euros por se ter apresentado no túnel com atraso para o início da partida.