V. Setúbal não gostou das palavras de Makaridze sobre o Benfica e chamou guardião à atenção

Após uma partida na qual foi considerado o melhor em campo, Makaridze falou à Sport TV na ‘flash interview’ e deixou que os sentimentos falassem mais alto, fazendo uma declaração forte, mas que, para os objetivos do V. Setúbal, não faz qualquer sentido. "Vai ser um jogo muito importante para mim, vou tentar de tudo para não perder com o Benfica. Prefiro não perder com o Benfica e depois perder todos os jogos restantes", atirou.

Record sabe que estas declarações estão relacionados com uma situação do jogador com as águias – importa recordar que o guardião sadino foi associado ao clube da Luz no mercado de inverno –, tendo este levado a situação pessoal a público quando estava a representar o V. Setúbal, algo de que a estrutura dos sadinos não gostou, tendo chamado o guardião à atenção.