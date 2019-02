V. Setúbal oficializa transferência do defesa Dankler para o Japão

O V. Setúbal anunciou esta sexta-feira na página oficial do clube a saída do defesa brasileiro Dankler para os japoneses do Vissel Kobe, tal como Record já avançara

O conjunto setubalense afirma que, após ter recusado uma primeira proposta, nada pôde fazer para evitar a saída do jogador, de 27 anos, uma vez que o valor da cláusula de rescisão [não divulgada] foi batido pelos nipónicos.

"A SAD do Vitória informa que após ter recusado a transferência, por entender que se tratava de um importante trunfo para a segunda metade do campeonato, foi esta manhã [sexta-feira] confrontado com a proposta do Vissel Kobe (Japão) com o valor da cláusula de rescisão prevista no contrato do atleta, tendo o Vitória sido obrigado a aceitar a mesma, uma vez que essa foi também a vontade manifestada pelo jogador", lê-se.

O Vitória de Setúbal avança também que o defesa central, por vontade do próprio, não dará o contributo à agora sua ex-equipa na partida de sábado, da 22.ª jornada do campeonato, no reduto do FC Porto.

"O atleta manifestou a vontade de já não participar no jogo do próximo sábado com o FC Porto", explicam, agradecendo "o empenho e profissionalismo demonstrados pelo jogador no período em que defendeu as cores do Vitória".

Na mensagem de despedida, Dankler, que tinha chegado a Setúbal em agosto de 2018, oriundo do Estoril, desejou felicidades ao clube sadino.

"Sou muito grato por tudo. O Vitória ficou marcado na minha vida por tudo o que aconteceu em tão pouco tempo. Tenho a certeza que o clube vai permanecer na Liga", disse.