V. Setúbal proíbe adereços do Benfica nas bancadas centrais

O V. Setúbal anunciou esta sexta-feira que são proibidos adereços alusivos ao Benfica nas bancadas centrais do Estádio do Bonfim, no jogo deste sábado, às 18h00, entre as duas equipas.





?? Por razões de segurança, à semelhança dos últimos jogos, não serão permitidos adereços alusivos à equipa visitante nas bancadas centrais nascente e poente do Estádio do Bonfim. Agradecemos a compreensão e desejamos um excelente jogo a todos. #SomosVitória #VFCSLB pic.twitter.com/InPgyY5cBs — Vitória Futebol Clube - Oficial (@oficialvfc) March 6, 2020

