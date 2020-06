V. Setúbal quer voltar a fazer festa no Bonfim

Depois de três derrotas (Sporting, FC Porto e Gil Vicente) e um empate (Benfica) nos últimos jogos realizados no Bonfim, o V. Setúbal, que não vence no seu estádio desde 14 de dezembro de 2019 (1-0 ao Aves), vai tentar na quarta-feira, às 17 horas, reencontrar-se com os êxitos em casa, diante do Santa Clara. Frente aos açorianos, o treinador Julio Velázquez já vai poder contar com o capitão Semedo, que cumpriu um jogo de castigo na jornada anterior. O médio, titular indiscutível, deve voltar ao onze.

Ontem, após o treino matinal, o plantel foi pela oitava vez submetido ao rastreio à Covid-19. Hoje, pelas 10 horas, a equipa volta treinar no Estádio do Bonfim.