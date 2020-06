V. Setúbal renova contrato com jovem médio Bruno Ventura

O Vitória de Setúbal chegou a acordo para a renovação do contrato com o médio Bruno Ventura até 2022, anunciou esta terça-feira o clube da Liga NOS no seu sítio oficial.

O jogador, de 19 anos, que foi um dos elementos em destaque nos sadinos no campeonato nacional de juniores, prova em que marcou 12 golos e fez seis assistências, revelou a sua satisfação pelo momento.

"É a continuação de um sonho e a realização de um de muitos objetivos que um jovem futebolista espera alcançar. É sentir que muitos anos de trabalho estão a ser reconhecidos. Quero continuar a crescer, com muito trabalho, esforço e compromisso, atingir todos os objetivos propostos pelo clube e ganhar títulos com este símbolo ao peito", disse.

Antes de chegar a Setúbal em 2015/16, Bruno Ventura, que iniciou o seu percurso no Benfica, representou o Atlético Povoense, Belenenses e Sacavenense.

A renovação de contrato, que acontece cerca de um mês depois de o médio João Tomaz, dos sub-23, ter prolongado a sua ligação ao conjunto setubalense, insere-se na aposta do Vitória de Setúbal nos atletas oriundos dos escalões de formação.

