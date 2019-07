V. Setúbal segura pérolas da formação

Tiago Picado e Bruno Ventura assinaram esta quarta-feira contrato com o V. Setúbal. Ambos são vínculos de formação por um ano, com opção para contrato profissional por três épocas.





Os médios sub-19 trabalharam com o atual treinador da equipa sénior, Sandro Mendes, e são considerados ambos pérolas da formação do clube sadino que, deste modo, reforça a nova política de aposta na prata da casa.Os acordos foram fechados na presença do administrador da SAD, Paulo Gomes.