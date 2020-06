V. Setúbal vai construir Centro de Treinos no Kartódromo de Palmela

O Vitória de Setúbal estabeleceu uma parceria com o Kartódromo Internacional de Palmela (KIP) que vai permitir ao clube construir um Centro de Treinos, anunciou esta sexta-feira o clube sadino.

O protocolo assinado esta sexta-feira com o KIP, localizado na herdade de Algeruz, prevê a construção de infraestruturas destinadas a melhorar as condições de trabalho diário da equipa de futebol profissional.

"Será construído um relvado natural com medidas oficiais e espaços adjacentes para treinos técnicos, bem como uma estrutura de apoio, com balneários, ginásio e outras áreas necessárias ao trabalho diário da estrutura profissional. O início das obras já arrancou e é expectável que a sua conclusão e respetiva inauguração aconteçam no decorrer da próxima temporada desportiva", informa o clube na nota emitida.

Paulo Gomes, presidente do conjunto setubalense desde janeiro de 2020, sublinhou a importância do momento em que teve ao seu lado Sérgio Casal, vice-presidente do clube, e os responsáveis do Kartódromo Internacional de Palmela, João Barroso e Ana Barroso.

"Não tenho dúvidas de que este é um grande passo desde que chegámos ao Vitória. Face às conhecidas lacunas existentes nas infraestruturas que possam dar suporte à estrutura profissional, este é um acontecimento muito importante para nós, pois vai permitir-nos construir o nosso complexo de treinos. Este novo espaço irá dar-nos outras possibilidades, poupando assim o relvado do nosso estádio", disse.

O empresário João Barroso, do KIP, cujas instalações distam cerca de 10 quilómetros do Estádio do Bonfim, não escondeu a sua satisfação por poder ajudar o Vitória de Setúbal e a região.

"Como alentejano que sou, já corri o mundo quase todo. No entanto, sempre gostei muito de Setúbal e tive a felicidade de vir para aqui e conhecer estas gentes. Tenho todo o prazer e orgulho em ajudar o Vitória, que é o meu clube de opção. Gosto muito do clube, tenho todo o gosto de estar aqui com o presidente e estarei sempre disponível para ajudar no que for preciso", vincou.