V. Setúbal vence equipa de sub-23 em jogo particular

O V. Setúbal, 13.º classificado da Liga NOS, venceu esta sexta-feira a sua equipa de sub-23, por 3-0, em jogo de preparação realizado em Tróia, à porta fechada.Os golos do encontro, que serviu para o treinador Sandro Mendes dar minutos aos jogadores menos utilizados, foram apontados por Mathiola (37 minutos), Tiago Castro (44) e Baba Fernandes (85).De início atuaram Milton Raphael, Luís Cortez, Baba Fernandes, João Meira, Nuno Pinto, Vilela, Leandrinho, Tiago Castro, Mathiola, Léo Chão e Guedes, tendo jogado ainda Petterson, André Pedrosa, Ghilas e Hugo Neves.Aproveitando a paragem na competição - voltam a jogar oficialmente a 20 de outubro diante do Águias do Moradal, em partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal -, o Vitória de Setúbal visita o Mafra, 10.º classificado da II Liga, no sábado, às 10h30, em novo jogo-treino.