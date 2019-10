V. Setúbal vence Mafra em jogo particular

O Vitória de Setúbal, 13.º classificado da Liga NOS, venceu este sábado o Mafra, 10.º da 2.ª Liga, por 2-1, em jogo de preparação, realizado no Estádio Municipal de Mafra.Os golos do encontro, que serviu para o treinador Sandro Mendes afinar a equipa para os próximos compromissos, foram apontados por Bruno Pirri (30 minutos) e Carlinhos (64), enquanto Zé Tiago (42) marcou para os mafrenses.Do lado setubalense, alinharam de início Milton Raphael, Mano, Artur Jorge, Bruno Pirri, André Sousa, José Semedo, Carlinhos, Éber Bessa, Kigi Sekgota, Zequinha e Ghilas, tendo jogado ainda Sílvio, Leandrinho, Hachadi, Baba Fernandes, Diogo Santos, Léo Chão e Mathiola.Depois da paragem na competição, o conjunto setubalense volta a jogar oficialmente a 20 de outubro diante do Águias do Moradal, dos distritais de Castelo Branco, em partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal, no mesmo dia em que o Mafra recebe o Fafe, sétimo da Série A do Campeonato de Portugal.