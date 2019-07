V. Setúbal vence seleção do Bahrein em jogo particular

O V. Setúbal, da Liga NOS, venceu esta quinta-feira por 2-0 a seleção do Bahrein, em jogo de preparação para a época 2019/20, realizado em Vendas Novas.





Os avançados Zequinha e Allef, aos 43 e 52 minutos, respetivamente, foram os marcadores de serviço, no sétimo teste realizado na pré-época pelos comandados de Sandro Mendes, que seguem invictos, com quatro triunfos e três empates.No sábado, pelas 19:00, no Estádio do Bonfim, o V. Setúbal faz o jogo de apresentação aos seus associados diante dos espanhóis do Extremadura.