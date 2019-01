Vasco Fernandes antevê receção ao Sporting: «Vêm cá em busca dos três pontos»

Vasco Fernandes, capitão do Vitória de Setúbal, espera ter na quarta-feira pela frente um Sporting motivado pela recente conquista da Taça da Liga, em partida da 19.ª jornada da Liga NOS.Apesar da festa que o adversário fez após o triunfo na final de sábado sobre o FC Porto, o defesa dos sadinos afirmou, em conferência de imprensa, que espera um Sporting totalmente focado na partida do campeonato, que se disputa no Estádio do Bonfim."Sabemos que ficaram contentes pela conquista, mas quando estás a este nível, o jogo ou a competição anterior interessam pouco. Interessa é o dia a dia e o ganha-pão, que, neste caso, é o próximo jogo. De certeza que vão estar com motivação máxima e vêm cá em busca dos três pontos", disse.Questionado sobre os primeiros dias de trabalho após a saída de Lito Vidigal, que foi substituído no cargo de treinador por Sandro Mendes (ex-capitão e atual diretor desportivo dos sadinos), Vasco Fernandes frisou a vantagem de o atual técnico conhecer bem o grupo."Estão a ser dias muito bons com um novo treinador, ideias e filosofia. Tem a vantagem de ser uma pessoa que nos conhece desde o primeiro dia que cá estamos. Sempre acompanhou diariamente a equipa e isso torna as coisas mais fáceis, é uma vantagem para ele e para nós. Acredito que tem futuro brilhante pela frente como treinador", vaticinou.Em relação ao facto de Lito Vidigal estar agora a treinar um rival na luta pela permanência, o defesa encara a mudança com naturalidade e faz questão de agradecer o trabalho realizado pelo anterior treinador."Resta-nos agradecer o trabalho que a equipa técnica anterior teve, pelos pontos conquistados, pelas vitórias e pelos momentos bons. Continuamos a nossa luta. É dessa forma que temos de continuar, representamos uma grande instituição e vai ter de ser assim até ao fim", vincou.Frente ao Sporting, o Vitória de Setúbal não pode contar com os contributos dos castigados Gustavo Cascardo, José Semedo e Éber Bessa, nem do lesionado Alex Freitas.O Vitória de Setúbal, 13.º classificado, com 19 pontos, defronta o Sporting, 4.º com 38, na quarta-feira, 19 horas, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, em partida da 19.ª jornada da Liga NOS.