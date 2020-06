Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Velázquez acelera e deixa marca dos 30 pontos para trás A oito jornadas do final do campeonato, em contraste com o que recentemente aconteceu na história do clube





TRANQUILO. Espanhol atingiu cedo as três dezenas

• Foto: Rui Minderico