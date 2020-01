Velázquez e o onze que poderia apresentar diante do Sporting: «Uma equipa de m...!»

Para lá de ter revelado o conteúdo da conversa com Silas, Julio Velázquez assumiu que tudo pode acontecer aos seus jogadores caso joguem diante do Sporting. O técnico espanhol admite mesmo que, se houver encontro, irá apresentar uma "equipa de m...", pois não tem jogadores para tal.





"Pode acontecer qualquer coisa, porque os jogadores estão muito mal. Não é um processo claro. É uma situação muito instável. Só tenho quatro jogadores que não tiveram nada. Espero que o jogo que se adie. Seria uma situação inconcebível. Seria uma situação não da nona divisão, mas sim terceiro mundista. [A equipa que apresentaria] Seria uma equipa de m...! Se não tenho jogadores, o que vão ver? Que equipa vão ver, se tem 40º de febre?", admitiu."O acordo tem de ser entre clubes. Eu falo do que sei com o Silas, falámos como treinadores. Fica difícil para o Sporting em fevereiro, mas há uma data livre nessa altura... Em faço um exercício de empatia com eles por terem tantos jogos em fevereiro. Mas se se faz um exercício e chegamos a um entendimento para jogar em março. Espero que depois de falarmos, que todos cheguem a acordo para resolver isto. Aqui em Portugal há situações excecionais. Vamos ver se não é branco ou preto agora...", finalizou.