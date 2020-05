Velázquez quer repetir sucesso

Depois de ter vencido (2-1) em 2015/16 o Marítimo ao serviço do Belenenses, Julio Velázquez, atual treinador do V. Setúbal, vai procurar repetir o êxito alcançado no único duelo que travou até hoje com os madeirenses. Na altura, Fábio Sturgeon e Miguel Rosa fizeram os golos dos azuis no Funchal numa partida em que Éber Bessa, agora médio dos sadinos, jogou pelos insulares.

Com o objetivo de voltar a surpreender o Marítimo, o técnico continuou ontem a afinar a estratégia a colocar em prática pela equipa. Sempre interventivo, Julio Velázquez analisou o comportamento coletivo da equipa e a dinâmica nos vários momentos. Hoje há treino, às 10 horas, no Bonfim.