Velázquez vai tentar igualar registo histórico

Depois dos triunfos nos redutos do Belenenses SAD (0-1) e Tondela (0-3), o V. Setúbal procura domingo com o Moreirense alcançar o terceiro êxito consecutivo fora de portas no campeonato. Caso tenham sucesso em Moreira de Cónegos, os sadinos igualam um feito que remonta a 1973/74, época em que os treinadores José Maria Pedroto e José Augusto conseguiram um registo que pode ser igualado por Julio Velázquez.





Desde que assumiu o comando dos vitorianos, o técnico espanhol somou três triunfos e uma derrota (3-0 em Famalicão) como visitante. O pecúlio é ainda mais significativo se tivermos em conta que é algo que não acontece há quase meio século. Em 1973/74, o Vitória, que venceu nove dos 15 jogos realizados fora de casa, terminou no 3.º lugar a quatro pontos do campeão Sporting. Pedroto orientou a equipa até à 15.ª jornada e venceu Beira Mar, Leixões e Oriental. O seu sucessor, José Augusto, repetiu o feito com êxitos nas casas do Farense, Montijo e V. Guimarães.O que Julio Velázquez pode conseguir agora é ainda mais extraordinário se tivermos em conta que no século atual houve cinco épocas em que os sadinos ganharam apenas uma vez fora: 1-4 ao Aves em 2017/18 e, em 2014/15, 2012/13 e 2008/09, triunfos nos terrenos do V. Guimarães, Olhanense e Trofense, sempre por 0-1. Há mais tempo foi o 0-2 ao Salgueiros em 2001/02.