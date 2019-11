Vítor Hugo Valente: «O Vitória é hoje um clube estável e cumpridor»

Vítor Hugo Valente, presidente do Vitória de Setúbal, disse esta quarta-feira, antes da Gala do 109.º aniversário do clube da I Liga de futebol, que lidera desde dezembro de 2017, tem hoje uma estabilidade que orgulha os seus adeptos.

"O nosso mandato está agora a fazer dois anos. É mais curto do que o habitual, mas prometemos aos sócios a estabilização financeira e cumprimos esse objetivo. O Vitória é hoje um clube estável e cumpridor e essa imagem do Vitória enche de orgulho os seus associados e é reconhecida pelos nossos parceiros", disse.

Também no Fórum Municipal Luísa Todi, recinto em que foram distinguidos os atletas que se distinguiram no último ano nas diferentes modalidades do clube, o dirigente afirmou que os salários em atraso são fantasmas do passado.

"Felizmente hoje os jogadores de futebol, e também os nossos funcionários, recebem até antes do dia. Quer se queira quer não, é motivo de orgulho, mas é também a nossa obrigação. É assim que o Vitória passa a ser igual aos seus pares. É também uma mais-valia para a contratação de jogadores que, muitas vezes, é um facto, não vinham para o Vitória por essa imagem que o Vitória tinha".

Prémio Jogador do ano para Artur Jorge

Na Gala, que contou entre outros com a presença do presidente da Liga, Pedro Proença, foram distinguidos no futebol profissional o defesa Artur Jorge (prémio jogador do ano), o guarda-redes Makaridze (prémio luvas de ouro), Zequinha (prémio Carreira), Rodrigo Mathiola (Prémio jogador jovem do ano), Nuno Pinto (prémio Superação) e Meyong (prémio Reconhecimento), Diego Silva (prémio de reconhecimento e mérito) e Mário Lúcio e Joaquim Cardoso, técnicos de equipamentos, receberam prémios Dedicação.