Vitória de Setúbal anuncia rescisão de contrato com o avançado Ghilas

O Vitória de Setúbal rescindiu o contrato que tinha com o avançado Ghilas, anunciou esta quinta-feira o clube da Liga.

"A antecipação da cessação do vínculo foi formalizada por mútuo acordo e terá efeitos imediatos", lê-se no texto publicado no sítio oficial do conjunto sadino.

O Vitória de Setúbal, atual 12.º classificado da 1.ª Liga, com 28 pontos, "agradece ao jogador o contributo que deu ao clube durante a presente época, desejando-lhe as melhores felicidades a nível pessoal e profissional".

O atacante franco-argelino, de 30 anos, tinha chegado a Setúbal em setembro de 2019, altura em que tinha assinado um vínculo válido por duas temporadas.

Ao serviço do Vitória de Setúbal, Ghilas participou em 19 partidas (15 no campeonato, duas na Taça de Portugal e duas na Taça da Liga) e fez cinco golos.

Além do clube setubalense, o avançado representou em Portugal o Moreirense (2011/12 e 2012/13) e o FC Porto (2014/15).