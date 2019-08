Vitória de Setúbal e Sintrense empatam em jogo particular

O Vitória de Setúbal, da I Liga portuguesa de futebol, e o Sintrense, do Campeonato de Portugal, empataram hoje 0-0 em jogo de preparação para a época 2019/20, realizado em Sintra, à porta fechada.





À exceção de Carlinhos, o treinador do conjunto setubalense, Sandro Mendes, deixou de fora no teste todos os titulares na partida realizada sábado, na Taça da Liga, com o Moreirense em que o Vitória de Setúbal ganhou por 1-0.De início atuaram Milton Raphael, Luís Cortez, Baba Fernandes, Bruno Pirri, André Sousa, Leandro Vilela, Nuno Valente, Carlinhos, Mathiola, Berto e Guedes, tendo jogado ainda João Valido, Nuno Pinto, Kigi, João Meira, João Serrão, Leo Chão e Mansilla, avançado argentino que foi ontem oficializado como reforço da equipa.