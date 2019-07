Vitória de Setúbal mais forte nos penáltis conquista Torneio Internacional do Sado

O Vitória de Setúbal, da Liga NOS, venceu este sábado a segunda edição do Torneio Internacional do Sado depois de bater nas grandes penalidades (5-3) os ingleses do Birmingham City, após um 2-2 no tempo regulamentar.No triangular realizado no Estádio do Bonfim, em que também participou o Cova da Piedade, todos os clubes terminaram com dois pontos, valendo aos sadinos o critério de desempate em que já tinham levado também a melhor (5-4) no dia anterior sobre os piedenses.O conjunto do secundo escalão inglês colocou-se em vantagem por Lukas Jutkewicz, aos 13 minutos, num lance em que a defesa dos anfitriões esteve apática. Ainda no primeiro tempo, o Vitória de Setúbal repôs a igualdade através de Zequinha que, assistido por Allef, fez o 1-1, aos 23 minutos.Após o intervalo, o Birmingham City chegou ao 2-1 por Kristian Pedersen (55 minutos), mas os setubalenses voltaram a anular a desvantagem por intermédio de Leonardo Chão, aos 69 minutos.Após o fim do jogo, Vitória de Setúbal levou a melhor nas grandes penalidades, vencendo por 5-3. Carlinhos, Hachadi (ambos reforços da equipa), Berto, Sílvio e Éber Bessa foram eficazes da marca dos 11 metros. O guarda-redes também foi decisivo ao travar o pontapé de Odin Bailey.