Vitória de Setúbal quer quebrar jejum de 30 anos no Bessa

O V. Setúbal defronta o Boavista na quinta-feira com o objetivo de contrariar o histórico de resultados negativos no Bessa, recinto onde não vence desde 11 de março de 1990, dia em que os golos de Mladenov e... Jaime Pacheco (que mais tarde seria campeão como treinador dos axadrezados) valeram o triunfo, por 2-1. Daí para cá, em 19 jogos os sadinos tropeçaram em 11 ocasiões e não fizeram melhor do que oito empates, o último (0-0) em 2014/15.

Outro dado que ilustra as dificuldades que o Vitória sente com o Boavista é o saldo de 0-10 em golos nas últimas quatro deslocações. O último setubalense a celebrar um golo no reduto das panteras foi Edinho no empate (3-3) alcançado em 2007/08, época em que Pitbull e Auri também marcaram.