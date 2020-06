Vitória de Setúbal renova contrato com Bruno Almeida

O Vitória de Setúbal chegou a acordo para a renovação do contrato com o defesa Bruno Almeida, anunciou este sábado o clube da Liga NOS no seu site oficial. O jogador, de 19 anos, que representou a equipa de sub-23 na Liga Revelação, revelou a sua satisfação pelo momento e não escondeu a ambição de chegar à equipa principal.

"Estou muito feliz. Esta renovação significa o reconhecimento do meu trabalho e dedicação ao clube. Vou continuar a trabalhar forte para cimentar o lugar na equipa de sub-23 e conseguir chegar à equipa principal", disse.

Bruno Almeida avança assim para a terceira temporada no Vitória de Setúbal, depois de ter chegado ao Bonfim em 2018 para integrar os juniores.

"O Vitória é um clube especial. Só quem já vestiu esta camisola é que sabe o que é sentir o apoio e o carinho de toda uma cidade", referiu.

A prolongação do vínculo entre ambas as partes -- a duração do contrato não foi divulgada -- acontece quatro dias depois de o emblema setubalense ter anunciado a renovação até 2022 com o júnior Bruno Ventura.

Já esta temporada, também da formação, Hugo Neves e João Tomaz tinham assinado pelo clube num sinal da política de aposta na formação.