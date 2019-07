Vitória de Setúbal vence teste com Olímpico do Montijo no Bonfim

O Vitória de Setúbal, da Liga NOS, venceu esta quarta-feira o Olímpico do Montijo, do Campeonato de Portugal, por 2-1, no quarto jogo de preparação para a nova época.Os montijenses entraram melhor na partida e colocaram-se em vantagem no marcador por Karamoko, aos 25 minutos. Mesmo deixando de fora a maioria dos habituais titulares da época passada, os sadinos operaram a reviravolta após o intervalo, com golos de Berto e do reforço brasileiro Leandro Vilela, aos 66' e 69 minutos, respetivamente.Foi o segundo triunfo em quatro testes do Vitória de Setúbal na pré-época, depois de ganhar ao Oliveira do Hospital (4-0), registando mainda empates com o Cova da Piedade e os ingleses dos Birmingham City, ambos 2-2.Entretanto, o emblema da Liga NOS anunciou que o jogo de apresentação aos seus associados terá lugar em 27 de julho, pelas 19h00, no Estádio do Bonfim, diante dos espanhóis do Extremadura.