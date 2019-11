Vitória é a prenda perfeita

O V. Setúbal celebra hoje o 109º aniversário e Zequinha não hesita na hora de revelar o presente que gostaria de oferecer ao clube. "O Vitória vai cumprir mais um aniversário e, como os nossos adeptos dão muito valor às taças, que já ganhámos várias vezes, passar esta eliminatória será a melhor prenda que poderemos dar aos vitorianos", disse o avançado, de 32 anos, em alusão ao duelo com o FC Porto, da 4ª ronda da Taça de Portugal.

Zequinha promete uma equipa ambiciosa no encontro do próximo domingo. "Vamos ao Estádio do Dragão para ganhar! Não há nada a esconder. É um jogo que pode dar para qualquer um dos lados, apesar de o FC Porto ser favorito. Somos uma família e não vai ser fácil passarem por nós", avisa o futebolista, que hoje estará com o restante plantel na gala de aniversário, que decorre a partir das 21 horas no Fórum Municipal Luísa Todi.