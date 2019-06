William Carvalho inspira reforço Leandro Vilela

O reforço Leandro Vilela, médio brasileiro ex-Vitória da Bahia, cumpriu ontem o primeiro treino no V. Setúbal, clube pelo qual assinou um contrato válido por três temporadas, ou seja, até junho de 2022. Na hora de se apresentar, o jogador, de 23 anos, revelou ser fã de um internacional português. "Gosto muito do meu compatriota Casemiro e do William Carvalho. São referências para mim", confidenciou.

Questionado sobre quando surgiu a admiração pelo jogador do Betis, formado no Sporting, Leandro Vilela foi perentório. "Tento sempre ver vídeos de jogadores que jogam na minha posição. Desde que vi alguns do William Carvalho, o estilo de jogo dele chamou a minha atenção. Espero sempre absorver algumas coisas desses grandes jogadores, para que possa colocá-las em prática no meu futebol", acrescentou.

Em Setúbal, o brasileiro vai discutir um lugar no onze com experiente José Semedo. "Sei que ele é uma referência aqui. Vou tentar adaptar-me ao estilo de jogo do V. Setúbal e absorver coisas boas do Semedo", disse o reforço, deixando uma garantia: "Sou mais um para ajudar a equipa. Juntamente com os meus colegas, acredito que vamos fazer uma boa época e ser felizes."

Hachadi às ordens

Quem também já se treinou pela primeira vez às ordens de Sandro Mendes foi o avançado marroquino Khalid Hachadi, contratado ao Olympique Khouribga, de Marrocos, a troco de um milhão de euros. O avançado Guedes, outro dos reforços já confirmados para 2019/20, estreia-se hoje nos treinos em Palmela e já segue viagem à tarde com o plantel para o estágio no Luso, localidade onde a equipa vai permanecer até 6 de julho.