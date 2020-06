Zequinha perto de deixar marca no Vitória de Setúbal e na Liga

Zequinha, avançado do V. Setúbal, prepara-se para fazer amanhã, frente ao Marítimo, o seu jogo número 150 na 1ª Liga. A confirmar-se a assiduidade com que tem jogado até aqui – alinhou em 23 das 24 jornadas realizadas até agora –, o setubalense, de 33 anos, vai mesmo atingir a marca da centena e meia de partidas na Madeira.

Formado no Vitória, clube onde alinhou em todos os escalões jovens, Zequinha fez a maior parte das partidas no escalão principal no emblema da sua cidade natal. Além dos 88 jogos realizados com a camisola sadina, Arouca (32), Olhanense (17) e Nacional (12) foram os outros clubes que o atacante representou nas sete épocas que contabiliza na 1ª Liga.

Desde que se estreou na prova, em 2009/10, pela mão de Jorge Costa, no Olhanense, o avançado marcou por 13 ocasiões, duas delas nesta época. Em ambas as ocasiões, os golos de Zequinha funcionaram como talismãs, uma vez que contribuíram para o Vitória triunfar em Paços de Ferreira (3-2) e Tondela (3-0).

Ainda com dez jornadas por disputar, o jogador – utilizado em todas as 13 jornadas desde que o treinador, Julio Velázquez, assumiu o comando dos sadinos – já igualou em 2019/20 o número de jogos (23) realizados na temporada passada. Pese a influência do jogador, a sua continuidade no Bonfim é uma incógnita. Em final de contrato, atleta e clube ainda não chegaram a acordo para prolongar o vínculo.