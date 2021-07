Álvaro Pacheco: «Olhamos para a 1ª Liga como uma oportunidade para fazermos história»

Álvaro Pacheco foi uma das grandes figuras na campanha do Vizela em 2020/21 e, em declarações à Rádio Vizela, o treinador vincou a vontade de não ficar por aqui.





"A próxima época vai ser um desafio muito interessante, o Vizela nunca conseguiu a permanência na 1ª Liga. Olhamos para isto como mais uma oportunidade para fazermos história", começou por referir o técnico, que explicou ainda de que forma está a ser montado o plantel para 2021/22: "A continuidade vai ser a aposta, mas vamos precisar de alguns reforços. A administração está a par daquilo que precisamos, queremos jogadores que acrescentem a nível desportivo a nível humano. Vamos ter um plantel competitivo e aguerrido".Sublinhando que teve propostas do "estrangeiro e de clubes em Portugal" mas que ainda tem mais um ano de contrato, o treinador recordou com carinho aquilo que foi a caminhada dos minhotos rumo à subida. "Fomos conquistando o respeito de quem gosta de futebol. As coisas não começaram bem, mas depois partimos para uma série de 26 jogos seguidos sem perder", destacou.O técnico concluiu abordando o facto de ter estado em Lisboa a terminar o nível IV de treinador: "A Federação organizou um curso exigente, mas agora estamos prontos para atacar a 1ª Liga."