Charles já treina com o plantel do Vizela

De regresso ao trabalho no seu campo de treinos depois de terminado o estágio no Luso, o Vizela arrancou mais uma semana de preparação para a nova temporada com a estreia de um reforço às ordens de Álvaro Pacheco.

Cumprido o período de quarentena obrigatória após a chegada a Portugal, Charles já trabalhou ontem com o restante plantel vizelense. O guardião brasileiro, que passou as últimas seis temporadas ao serviço do Marítimo, deverá estar habilitado a participar no próximo jogo de preparação do Vizela, marcado para amanhã, frente ao V. Guimarães.